УМБАЛ Св. Георги: Проверката на ДАНС е рутинна
ДАНС извършва рутинна проверка в УМБАЛ „Свети Георги" в Пловдив, няма никаква акция. Това съобщи пред "Фокус" проф. д-р Карен Джамбазов, управител на...
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ДАНС извършва рутинна проверка в УМБАЛ „Свети Георги" в Пловдив, няма никаква акция. Това съобщи пред "Фокус" проф. д-р Карен Джамбазов, управител на...