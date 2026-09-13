Изненада! Натали Трифонова сменя Ума Търман
Като певица и танцьорка ще се изявява красавицата в Пловдивската опера
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Като певица и танцьорка ще се изявява красавицата в Пловдивската опера
За "Убий Бил" музата на емблематичния режисьор трябвало да овладее три стила кунг-фу и изкуството на боя с мечове
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Колкото е по-зряла, толкова е по-благородна, казва холивудската дива
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Режисьорът представя сериен убиец като човек на „изкуството“
Новото издание на известния календар е вик срещу терора на съвършенството и младостта Календарът на "Пирели" за 2017-а печели овации със снимки, к...
Лос Анджелис. След като 20 години Ума Търман беше муза на Куентин Тарантино, те вече имат и любовна връзка, съобщават клюкарските издания отвъд океана...
"Има една-единствена рецепта за запазване на младостта. И тя е правене на любов само сутрин. Нищо не съхранява тялото по-добре", призна Ума Търман. ...