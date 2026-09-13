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Ума Търман: Любов само сутрин

Ума Търман: Любов само сутрин

"Има една-единствена рецепта за запазване на младостта. И тя е правене на любов само сутрин. Нищо не съхранява тялото по-добре", призна Ума Търман.  ...

25 февруари | 23:15
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