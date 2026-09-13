Петрич ще харчи по-малко за осветление
Уличното осветление в община Петрич ще бъде модернизирано. Това е поредната стъпка на ръководството на кметството за оптимизиране на разходите. За цел...
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Уличното осветление в община Петрич ще бъде модернизирано. Това е поредната стъпка на ръководството на кметството за оптимизиране на разходите. За цел...
11 стълба за улично осветление бяха поставени на входа на момчилградското село Багрянка. Те са монтирани в радиус от 400 метра. Средствата са от об...
Община Благоевград обяви възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за избор на изпълнител на поддръжка на уличното осветление. Максималната...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на район „Възраждане" Савина Савова кандидатът за общински съветник на ГЕРБ Борислав Борисов се срещнаха с домоуправители...