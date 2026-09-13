Легендарен треньор с невероятни думи за Кубрат Пулев
Говори Ули Вегнер
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Говори Ули Вегнер
Треньорът на Кубрат Пулев Ули Вегнер го закъса със здравето. 74-годишният специалист влезе в болница веднага след като Кобрата стана европейски шампио...
Треньорът на Кубрат Пулев Ули Вегнер заяви, че голямата цел пред тях е спечелването на световната титла. "Вярвам на Кубрат. Той ме прие и двамата рабо...