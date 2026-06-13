Сигнал за бомба в 18 СОУ „Уилям Гладстоун”
Сигнал за бомба в 18 СОУ „Уилям Гладстоун". Това съобщиха от пресцентъра на СДВР за "Фокус". Учениците са евакуирани от учебното заведение. В района...
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Сигнал за бомба в 18 СОУ „Уилям Гладстоун". Това съобщиха от пресцентъра на СДВР за "Фокус". Учениците са евакуирани от учебното заведение. В района...