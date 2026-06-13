Замесиха името на Уилям Гладстон в търговия с роби
Ливърпулският университет се съгласи да преименува сграда, носеща името на бившия премиер
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Ливърпулският университет се съгласи да преименува сграда, носеща името на бившия премиер
Сигнал за бомба е получен в столичното 18 СОУ „Уилям Гладстон". Това съобщиха от пресцентъра на МВР за "Фокус". Анонимен се е обадил около 12.30 часа...