Уго Чавес оживява в Руския център
Любимият лидер на Боливарската република Венецуела Уго Чавес е центърът на новата изложба в Руския културен център, посветена на южноамериканската стр...
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Любимият лидер на Боливарската република Венецуела Уго Чавес е центърът на новата изложба в Руския културен център, посветена на южноамериканската стр...
Хавана. Кубинското правителство заяви, че ще предприеме дисциплинарни действия срещу държавната фармацевтична компания, която създаде парфюми, наречен...
Сабанета. Площад носещ името на Уго Чавес бе открит в Сабанета, Венецуела. Събитието е част от честванията по повод 60-годишнината от рождението на би...
Каракас. Протестиращи срещу правителството на Венецуела обезглавиха бюст на покойния президент Уго Чавес, съобщава РИА "Новости". Инцидентът е станал...
Каракас. Венецуелският президент Николас Мадуро, който е известен с отдадеността си към бившия лидер Уго Чавес, призна, че понякога спи в мавзолея, къ...
Каракас. Централната избирателна комисия на Венецуела потвърди изборната победа на Николас Мадуро на президентските избори, които се проведоха през ап...
Каракас. Гражданите на Венецуела излязоха да протестират на улиците след изборите за президент в неделя, спечелени от Николас Мадуро. Ал-Джазира съоб...
Мадуро беше най-верният последовател на Чавес
Каракас. Днес се провеждат изборите за президент във Венецуела. Над 19 милиона гласоподаватели ще изберат наследника на Уго Чавес, който почина на 5 м...
Хавана. Операцията на венецуелския президент Уго Чавес, който страда от рак, е успешна, съобщи БиБиСи. Тя беше извършена в болница в Куба. Операцията...
Президентът на Венецуела щял да си отиде през април