Бившата на Мърдок покори Путин
Уенди Денг е новата избраница на Путин, пишат зад океана
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Уенди Денг е новата избраница на Путин, пишат зад океана
Уенди Денг била непоносима вкъщи, издава бавачка за третата жена на Рупърт
Милиардерът и изпълнителният директор на News Corp Рупърт Мърдок подаде молба за развод с Уенди Дън Мърдок, предаде Би Би Си. Според говорителя на к...