Ваксинираме се до 23 часа в столични болници
"Св. Иван Рилски" ще приема денонощно желаещите за ваксина
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"Св. Иван Рилски" ще приема денонощно желаещите за ваксина
София. По процедурно предложение на народния представител от ГЕРБ Цвета Караянчева Нaродното събрание удължи работното си време до 20 часа, информира...
Кърджали. От днес до 2 август звеното "Български документи за самоличност" в Кърджали ще работи с удължено работно време, съобщиха от ОД на МВР. Промя...