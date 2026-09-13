Последни разкрития за камиона, прегазил момиче. Има очевидец
Ще бъдат иззети и записите от близките видеокамери
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Ще бъдат иззети и записите от близките видеокамери
Това е 18-годишната Андрея Асанова
Разград. Полицията в Исперих задържа заподозрения за убийството на 19-годишното момиче в Исперих, информираха от Областната дирекция на МВР. Танджу С...