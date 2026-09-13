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Наниз тютюн изгоря пред МЗХ

Наниз тютюн изгоря пред МЗХ

София. Наниз тютюн за пореден път изгоря, този път пред Министерството на земеделието и храните в знак на протест срещу ниските изкупни цени, предаде...

14 януари | 9:55
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