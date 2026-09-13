Наниз тютюн изгоря пред МЗХ
София. Наниз тютюн за пореден път изгоря, този път пред Министерството на земеделието и храните в знак на протест срещу ниските изкупни цени, предаде...
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София. Наниз тютюн за пореден път изгоря, този път пред Министерството на земеделието и храните в знак на протест срещу ниските изкупни цени, предаде...
София. Недоволни тютюнопроизводители ще излязат на протест пред Министерството на земеделието, заради ниската изкупна цена на тютюна. В петък хиляди...
Благоевград. За първи път от четири години насам средната изкупна цена на тютюна намалява. Позицията на БСП и ДПС към провелите се миналата седмица п...
Враца. Най-големият производител на тютюн във врачанско е бит и ограбен в неделя вечерта. 63-годишният Нешо Миранов е нападнат във вход на жилищен бло...