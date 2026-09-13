25 години от клането на Тянанмън
Пекин. Китай засили мерките за сигурност в Пекин заради 25-ата годишнина от клането на площад Тянанмън. Документите на хората около площада се проверя...
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Пекин. Китай засили мерките за сигурност в Пекин заради 25-ата годишнина от клането на площад Тянанмън. Документите на хората около площада се проверя...
Пекин. Китай защити кървавата разправа с про-демократичните демонстранти около площад Тянанмън в Пекин през 1989 във вторник в навечерието на 25-год...
Пекин. Китайските власти задържаха петима за фаталната автомобилна катастрофа на площад Тянанмън в Пекин, съобщиха държавните медии, предаде АФП. Ин...
Пекин. Китайските власти подозират, че каквото първоначално приличаше на автомобилна катастрофа на площад Тянанмън в понеделник, е било самоубийствен...
Пекин. Китай обвини САЩ, че са преднамерени в изявленията си, след като Държавният департамент на САЩ поднови поканата си към Пекин да даде обяснение...