Пиринско с най-много финалисти в състезание по английски език
Над 4000 ученици от 6-и до 12-и клас от 27 области в страната участваха в Петото национално състезание по творческо писане на английски език. Четири р...
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Над 4000 ученици от 6-и до 12-и клас от 27 области в страната участваха в Петото национално състезание по творческо писане на английски език. Четири р...