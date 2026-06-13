Втори рунд: Съдия-изпълнител влиза в TV 7
Частен съдебен изпълнител отново днес ще опита да изнесе заложената техника на ТV 7, която е гаранция по заем към КТБ. Първият опит на синдиците да з...
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Частен съдебен изпълнител отново днес ще опита да изнесе заложената техника на ТV 7, която е гаранция по заем към КТБ. Първият опит на синдиците да з...