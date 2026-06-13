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Търсенето на офиси скочи с 40%

Търсенето на офиси скочи с 40%

Търсенето на офис площи в България продължава да расте, отчита консултантската компания Forton. От началото на годината досега заявките на потенциални...

11 юни | 22:05
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