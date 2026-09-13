15-годишен българин атакува трофея в София
Трима български тенисисти получиха „уайлд кард" за турнира „Гаранти Коза София Оупън", който ще се проведе от 5 до 12 февруари в Арена Армеец. Това са...
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Трима български тенисисти получиха „уайлд кард" за турнира „Гаранти Коза София Оупън", който ще се проведе от 5 до 12 февруари в Арена Армеец. Това са...
Финалистите Баутиста Агут и Троицки се срещат за първи път на финала на Garanti Koza Sofia Open. Неделя е денят, в който ще бъдат определени шампиони...
137 държави ще излъчват турнира на АТП Garanti Koza Sofia Open, а очакванията са телевизионната аудитория на надпреварата да бъде между 500 милиона и...
Официалната топка на турнира Garanti Koza Sofia Open (1-7 февруари) ще бъде добре познатата HEAD ATP, съобщиха организаторите. Тя е също така официал...
Най-добрият български тенисист Григор Димитров в момента се подготвя за предстоящия сезон. Малко преди Нова година българинът се съгласи да даде интер...
Биляна Драмлийска и Евгени Трайков станаха шампиони в турнира "Декатлон къп" по плажен волейбол за смесени двойки, организиран от любителската лига Vo...