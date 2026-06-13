Песни, танци и косачко кисело с турлаците
И кметът на Калафат доведе два състава, всички гости си тръгнаха с бутиково вино "Кои сме ние - турлаците?" - с този въпрос кметът на планинското сел...
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И кметът на Калафат доведе два състава, всички гости си тръгнаха с бутиково вино "Кои сме ние - турлаците?" - с този въпрос кметът на планинското сел...
От петък до неделя село Чупрене става столица на турлашката общност, която живее от двете страни на българо-сръбската граница около градовете Белоград...