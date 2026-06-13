ВИДЕО: Изригна вулкан в Коста Рика
Вулканът Туриалба в Коста Рика изхвърли една колона газ и пепел на височина от един километър височина. Това е най-силното му изригване за последните...
Следете всички новини, анализи и коментари за Туриалба. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вулканът Туриалба в Коста Рика изхвърли една колона газ и пепел на височина от един километър височина. Това е най-силното му изригване за последните...