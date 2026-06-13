Националите се покриха преди Малта
Селекционерът на България Ивайло Петев отсвири журналистите на летище София във вторник вечерта. Треньорът напусна аерогарата, без да се появи пред ча...
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Селекционерът на България Ивайло Петев отсвири журналистите на летище София във вторник вечерта. Треньорът напусна аерогарата, без да се появи пред ча...
Бяхме трагични второто, плачат националите след 0:4 от Турция Тежка и срамна загуба, така селекционерът на България описа резила 0:4 от Турция в конт...
Турция победи с 4:0 България в контролата, играна снощи. Първото полувреме на двубоя, който се игра пред близо 7 000 зрители, завърши при резултат 0:...
"Не се заблуждавайте. България направи 2:2 с Италия, което няма как да е случайно. Имахме късмет да вкараме три бързи гола, които решиха срещата", тов...
Хотел в Истанбул извъртя номер на националите Треньорът на националния отбор Ивайло Петев пожела да вижда вдигнати глави футболисти преди контролата...