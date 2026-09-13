Турболенция изправи косите на пътниците. Има ранени
Оказана е медицинска помощ след кацане
Следете всички новини, анализи и коментари за Турболенция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Оказана е медицинска помощ след кацане
Повече от 70 души бяха ранени при инцидента
Американски пътнически самолет се приземи извънредно в Канада заради турболенция. Самолетът "Боинг-767" на авиокомпания "Америкън еър" извършвал редо...
Двадесетина пасажери на "Еър Канада" са ранени при силна турбуленция. Самолетът "Боинг-777", изпълняващ полет от Шанхай за Торонто, е кацнал извънредн...