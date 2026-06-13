Мадона: Бях гадже с Тупак
Кралицата на попа Мадона, разкри, че е била гадже с американския рапър Тупак точно преди трагичната му смърт. Тя се изповяда в „Шоуто на Хауърд Стърн"...
Следете всички новини, анализи и коментари за Тупак Шукур. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кралицата на попа Мадона, разкри, че е била гадже с американския рапър Тупак точно преди трагичната му смърт. Тя се изповяда в „Шоуто на Хауърд Стърн"...