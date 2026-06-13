Възстановено е движението на влаковете в междугариeто Тулово-Змейово
Движението на влаковете в междугарието Тулово - Змейово вече е възстановено. Повредите по контактната мрежа са отстранени от аварийните екипи на НКЖИ....
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Движението на влаковете в междугарието Тулово - Змейово вече е възстановено. Повредите по контактната мрежа са отстранени от аварийните екипи на НКЖИ....