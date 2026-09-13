Любимо шоу се завръща на екран! Тъщи и свекърви в акция
За първи път ще се случи нещо в ефир
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За първи път ще се случи нещо в ефир
Да не е човек на неговото място преди финала
Свежи вицове за усмихнат ден
Малко смях в неделния ден
Акция „Коледата безопасна" провеждат заврените зетьове в село Черниче. Тя обаче не е по желание на мъжете, а по изричната заповед на тъщите. Живеещите...
Свикват таен пленум под мотото "Пролет пукна, ние не" Заврените зетьове в симитлийското село Черниче се готвят тайно от тъщите за своя пролетен плену...
Благоевград. Заврените зетьове в симитлийското село Черниче празнуваха на таен пленум под мотото „Коледата безопасна". Те не посмяха сами да се веселя...
Благоевград. Заврените зетьове в симитлийското село Черниче празнуват тази вечер на пленум под мотото „Коледата безопасна". Няма да посмеят сами да се...
Благоевград. Операция с кодовото име „Коледата безопасна" провеждат заврените зетьове в село Черниче. През целия месец декември над 30 мъже от сдружен...