Земеделци и фермери искат тържище в Струмяни
Земеделски производители и животновъди в община Струмяни искат да има тържище за стоките им в района, за да не бият път чак до Сандански и Петрич. Цел...
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Земеделски производители и животновъди в община Струмяни искат да има тържище за стоките им в района, за да не бият път чак до Сандански и Петрич. Цел...
Общината ще построи фабрика за преработка на зеленчуци Община Струмяни ще инвестира сериозни средства в построяването на голямо общинско тържище. Цел...
Онлайн тържище за продажба на едро на пресни плодове и зеленчуци вече е на разположение на родните земеделски производители, търговци и преработватели...
Стара Загора. Обновеният централен кооперативен пазар, които вече има облика на модерно европейско тържище, посрещна първите си клиенти в понеделник....
Стара Загора. Обновеният централен пазар за земеделска продукция в областния град съвсем скоро ще отвори врати. Реконструкцията на тържището, бе извър...
Стара Загора. Обновеният централен пазар за земеделска продукция в областния град съвсем скоро ще отвори врати. Реконструкцията на тържището бе извърш...
"Тракия" ще е съвместен проект на български и израелски компании