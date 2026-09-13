Всичко за Трудова Заетост

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Британската полиция се топи

Британската полиция се топи

За последните 5 години 35% повече служители на реда излизат в болничен поради стрес. Браншът се оплаква от все повече работа на фона на "безпрецеденте...

05 април | 15:39
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Само 40 бежанци работят у нас

Само 40 бежанци работят у нас

23-годишен финансист от Кабул учи български, иска да остане с годеницата си Бежанските лагери в страната ни са заети от мигранти само на 1/3 от капац...

03 април | 20:05
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10-те най-зле платени професии

10-те най-зле платени професии

Протести на млади лекари срещу лошо заплащане през март провокираха британски изследователи да проучат общественото мнение за най-неблагодарните профе...

03 април | 14:38
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