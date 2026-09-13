Повече работни места в Пиринско
По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на...
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По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на...
Добричка област наред с областите Силистра, Видин, Шумен и други е сред десетте области в страната с най-високо ниво на безработица, съобщават от Тери...
Премиерът Бойко Борисов преряза лентата на новопостроения завод за автомобилни датчици на фирма "Сансате" в индустриална зона "Марица" край Пловдив. Ф...
След като младите образовани роми твърдят, че нямат необходимата реализация и обществото не ги приема, значи е вярно. Това заяви съпредседателят на ДП...
Тревожна тенденция на увеличаване на работниците без трудови договори има в Пиринския край. Това разкри шефът на дирекция „Инспекция по труда" в Благо...
За последните 5 години 35% повече служители на реда излизат в болничен поради стрес. Браншът се оплаква от все повече работа на фона на "безпрецеденте...
23-годишен финансист от Кабул учи български, иска да остане с годеницата си Бежанските лагери в страната ни са заети от мигранти само на 1/3 от капац...
Протести на млади лекари срещу лошо заплащане през март провокираха британски изследователи да проучат общественото мнение за най-неблагодарните профе...