Феновете събраха 2,6 млн. лв за "Левски"
Тръст "Синя България" направи отчет на приходите от от февруари до сега
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Тръст "Синя България" направи отчет на приходите от от февруари до сега
Ръководството на ПФК "Левски" и директорът на ДЮШ на клуба Даниел Боримиров изразяват своята благодарност и признателност към дарителите в кампанията...