Една хубава новина. Нашенец стана европейски шампион
Васил Русенов зае престижната трета позиция в тази дисциплина.
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Васил Русенов зае престижната трета позиция в тази дисциплина.
Габриела Петрова отново не премина квалификациите
Националката спечели тройния скок с 14,38 м
Рохас от Венецуела вече има 15,43 в тройния скок
Българката скочи 14,13 м в Румъния
Георги Цонов е седми
Невиждан гаф бави вече повече от 50 минути квалификацията на троен скок при мъжете от 23-ото европейско първенство по лека атлетика в Амстердам. След...
Атлет и спортист №1 на България за 2015-а година Габриела Петрова спечели златния медал в тройния скок на провеждащата се днес Балканиада по лека атле...
Голямата надежда на българската атлетика за отличие на световното в Пекин Габриела Петрова се размина на косъм от първия си медал при жените. В един о...
Националът по лека атлетика Георги Цонов (на снимката) спечели победата в тройния скок на първия турнир в Руен. Състезанието се проведе с изключително...
Двама български участници ще има в битката за медалите в тройния скок от Евро 2015, което се провежда в пражката зала О2. Георги Цонов (на снимката) и...