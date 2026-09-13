Най-голямата АГ болница обяви рекорд. Това не се е случвало
18 двойки близнаци само за месец
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18 двойки близнаци само за месец
В центъра на историята са Байрам Дургут и съпругата му Дурждан
Късметлийката има още 2 деца
Родителите им са здрави - парадоск
Майката е 30-годишна и се чувства добре
Пловдивските семейства, които се сдобият с тризнаци, ще бъдат подпомагани от общината. Това ще бъде записано и в промените на Наредба номер 1, които щ...
Певецът втрещи света с новината, че чака тризнаци - има още 8 Стиви Уондър е жива легенда в музиката, но да разплетеш семейните му работи, колко брак...
Душата на соул жанра Стиви Уондър и годеницата му ще станат родители на тризнаци. Източници на американското издание National Enquirer съобщават, че 4...
Благоевград. Сериозен естествен прираст регистрираха в симитлийкото село Железница. Радостна вест развълнува жителите на селището – млада майка роди т...
Ню Йорк. Раждането на еднояйчни тризнаци изуми лекарите в Калифорния. Бебетата са се появили на бял свят по естествен начин. Медиците твърдят, че шан...