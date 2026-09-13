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Тризнаци зарадваха цяло село

Тризнаци зарадваха цяло село

Благоевград. Сериозен естествен прираст регистрираха в симитлийкото село Железница. Радостна вест развълнува жителите на селището – млада майка роди т...

24 юни | 19:50
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