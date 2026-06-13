Българи за Великден в Тринидад и Тобаго
Похарчихме с 21% повече пари при търговци в чужбина По време на великденските празници българи са почивали в екзотични дестинации като Тринидад и Тоб...
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Похарчихме с 21% повече пари при търговци в чужбина По време на великденските празници българи са почивали в екзотични дестинации като Тринидад и Тоб...