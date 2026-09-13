Изненада! Група имитира Pink Floyd у нас
Ще изпълняват прочути песни на групата в няколко града
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Ще изпълняват прочути песни на групата в няколко града
София. Любовта към Dream Theater събира на една сцена шестима от най-добрите български рок музиканти за един необичаен концерт. Преди повече от годин...
София. Традиционно, като всяка година, популярният ни рок музикант Звезди Керемидчиев ще организира лайв, посветен на творчеството на Ronnie James Di...