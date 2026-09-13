ОББ: Стабилен ръст на икономиката през първите 9 месеца на 2025 г.
Очакван по-умерен растеж на цените на жилищата след приема на еврото
Следете всички новини, анализи и коментари за Трето Тримесечие. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Очакван по-умерен растеж на цените на жилищата след приема на еврото
Във Видин, Силистра, Смолян и Хасково взимат наполовина от парите в София
Общия брой на безработните през третото тримесечие тази година е 230.3 хил.