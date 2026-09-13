Софиянци чакаха тази новина за метрото
Започва работата изграждането на разширение на третата линия
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Започва работата изграждането на разширение на третата линия
Улеснение за 60 000 жители на "Овча купел" и "Горна баня" и за пристигащите от Перник
Правителството отпусна 20 милиона лева по време на редовното заседание
Инцидентът станал при проверка в авариралия участък от третата линия
Надеждите са да се съкрати това време, но сериозно отклонение няма да има
Третата метролиния е с автоматика и системи за безопасност от ново поколение
По бюджета на Столична община са разчетени 15 млн. лв. за финансиране изграждането на Линия 3 на метрото от бул. „Владимир Вазов" до кв. „Красно село"...
Избягвайте центъра, колите по Канала и България в едното платно Половин милион столичани ще пътуват с метрото през 2019 г., когато бъде пусната трета...