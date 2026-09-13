Wizz Air откри нов тренировъчен център за пилоти на летище Фиумичино в Рим
С инвестиция над 38 милиона евро, новото съоръжение ще предоставя обучение за повече от 4800 пилоти годишно
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С инвестиция над 38 милиона евро, новото съоръжение ще предоставя обучение за повече от 4800 пилоти годишно
Президентът впечатлен от уникалния тренировъчен център за военни медици във ВМА
София. Суперполигон, който да бъде тренировъчен център за служителите на НСО, ще започне да се изгражда скоро. Това става, след като кабинетът взе реш...