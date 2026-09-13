Трейс груп вдига църква в с. Мъдрец
Изграждането на нов православен храм започва в старозагорското с. Мъдрец, в което старата църква от години е пред срутване. Старозагорският митрополит...
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Изграждането на нов православен храм започва в старозагорското с. Мъдрец, в което старата църква от години е пред срутване. Старозагорският митрополит...
Консолидираните нетни приходи от продажби на Трейс Груп за 2014 г. се очаква да надхвърлят 320 млн. лв., от които около 300 млн. лв. от строителство....
Консолидираните нетни приходи от продажби на Трейс Груп за 2014 г. се очаква да надхвърлят 320 млн. лв., от които около 300 млн. лв. от строителство....
София. В ръководството на "Трейс Груп Холд" АД ще има трети изпълнителен директор, който ще ръководи компанията заедно и поотделно с настоящите изпълн...