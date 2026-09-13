Как да се подготвим за опело или траурна церемония
Грижа за себе си и близките
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Грижа за себе си и близките
От 1 до 6 г. затвор грози собственика на траурната агенция
В момента той е в кома в сливенската болница
Траурна агенция от Перник своеволно присъединила към гробищния парк на пернишкия квартал „Църква" частен имот. Заради гроб в ливада до гробището собст...
Видин. Жилищен квартал на Видин пропищя от незаконна морга, намираща се в гараж. Гражданите, които сигнализирали Нова тв за случващото се, са притесне...