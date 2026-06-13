Ще ловим транзитни терористи
В момента България променя закони си така, че да може да лови транзитно преминаващи терористи. Засега България не може да арестува хора, за които се п...
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В момента България променя закони си така, че да може да лови транзитно преминаващи терористи. Засега България не може да арестува хора, за които се п...