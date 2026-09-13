Всичко за Трансфузионна Хематология

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10 мита за кръводаряването

10 мита за кръводаряването

София. Кръводаряването е доста лична тема и за добро или лошо много хора все още не са достатъчно добре информирани за ползите от това благородно дело...

07 октомври | 10:01
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