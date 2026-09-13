Болници ползват кръв, без да плащат
Лекарите в системата вземат по-малко от колегите си в "Спешна помощ", признава д-р Николай Андреев Една от малко познатите системи в здравеопазването...
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Лекарите в системата вземат по-малко от колегите си в "Спешна помощ", признава д-р Николай Андреев Една от малко познатите системи в здравеопазването...
София. Кръводаряването е доста лична тема и за добро или лошо много хора все още не са достатъчно добре информирани за ползите от това благородно дело...
София. По повод Световния ден на доброволния и безвъзмезден кръводарител в централата на БЧК на ул. "Джеймс Баучер" №76 в София започна акция за кръво...