Парламентът няма да обсъжда Трансатлантическото споразумение
Народното събрание отхвърли включването на темата за споразумението за Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) в Годишна програ...
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Народното събрание отхвърли включването на темата за споразумението за Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) в Годишна програ...