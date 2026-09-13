Йотова дава старт на изложбата на тракийски съкровища в САЩ
Идеята за проекта е от 2018 г., но реализирането се забави заради пандемията от Ковид-19
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Идеята за проекта е от 2018 г., но реализирането се забави заради пандемията от Ковид-19
Двама селяни си копаели лозето и изровили Вълчитрънското съкровище
Силно впечатлени сме от новия български музей - Национална галерия „Квадрат 500", както и от нейната представителна експозиция, ще се радваме именно в...
След големия успех на изложбата ни в Лувъра „Епопея на тракийските царе – археологически открития в България", едни от най-ценните експонати и артефак...
Русия иска тракийските ни съкровища да бъдат изложени в Държавния музей Ермитаж в Санкт Петербург. Предложението да започне подготовката на голяма изл...
Мечтата ни е и в Полша скоро да можем да видим голяма изложба с вашите прочути тракийски съкровища, в това число и Севт Трети. Това заяви културният м...
Френски деца ще разпознават тракийски съкровища от българските земи и ще посочват кое къде е открито. Фондацията на дъщерята на покойния президент д-р...
Родни и френски випове на тайна вечеря в двореца на Мона Лиза Цветан Тодоров и Юлия Кръстева са сред специалните гости за откриването на тракийската...
25 специалисти от НАИМ и НИМ подготвиха тракийските чудеса за Париж Един млад български реставратор ще има уникалния шанс да стажува в Лувъра. Това п...
След 9 месеца денонощна работа наколенникът от Враца върна блясъка си, Севт III "прогледна" Бронзовата хидрия, открита от Богдан Филов, е възстановен...
Посланик Сюлейман Гьокче и министър Вежди Рашидов говориха за опазване културното наследство на двете страни "След като покажете възхитителната си из...
София. Между 35 000 и 40 000 души са посетили Националния исторически музей на 30 декември. Той бе пълен с хора, желаещи да разгледат експонатите в по...
Министърът на културата в Русия Владимир Медински разгледа изложбата
За организирането на изложбата руското правителство отпуска над 400 хиляди лева