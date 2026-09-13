Всичко за Тракийски Съкровища

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120 000 на опашка пред НИМ

120 000 на опашка пред НИМ

София. Между 35 000 и 40 000 души са посетили Националния исторически музей на 30 декември. Той бе пълен с хора, желаещи да разгледат експонатите в по...

01 януари | 20:30
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