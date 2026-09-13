Докато пилотите стачкуват: Шефове на "Ер Франс" играят голф у нас
Много известни личности разпускат с голф на игрище "Тракийски скали"
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Много известни личности разпускат с голф на игрище "Тракийски скали"
Игрището става магнит за все повече професионални играчи
Добрич. На 1 юни музикантите от Deep Purple ще изпробват прелестите на голф игрището „Тракийски скали" край Каварна, в чийто апартаментен комплекс ще...
Каварна. Една от големите звезди на световния голф и участник във Volvo мач плей шампионат Греъм Макдауъл (на снимката) изрази възхищението си от комп...