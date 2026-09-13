Пенсионер научи в тотопункта, че е ударил 5 млн. джакпот
Никаква реакция нямаше от негова страна за това, че е хванал милионите. Една дума не обели. Не се изненада, заяви касиерката Мария Башева
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Никаква реакция нямаше от негова страна за това, че е хванал милионите. Една дума не обели. Не се изненада, заяви касиерката Мария Башева
София. 74 млн. лева раздаде под формата на печалби Българският спортен тотализатор през изминалата 2012 г. Това сочи доклад на Българската търговска а...
Късметлия от София спечели 312 865 лв.
Дръзки крадци атакуваха тото пункт, който е само на 50 метра от сградата на ОД МВР – Благоевград. Крадците проникнали в обекта през нощта във вторник...