Total започва да търси газ в Черно море
Френската енергийна компания Total ще започне сондажи в блока "Блок 1-21 Хан Аспарух" в дълбоките води на Черно море през втората половина на 2015 г....
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Френската енергийна компания Total ще започне сондажи в блока "Блок 1-21 Хан Аспарух" в дълбоките води на Черно море през втората половина на 2015 г....
Четирима служители са арестувани Москва. Директорът на летище Внуково Андрей Дяков и заместникът му Сергей Солнцев подадоха оставка заради инцидента,...
София. Френският петролен и газов гигант Total ще започне проучванията за наличието на газ в блока "Хан Аспарух" в дълбоките води на Черно море през ю...
Служители ще бъдат търсени и в България