Пробвайте една различна рецепта за банички
Вкусна закуска, лесна за приготвяне
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Вкусна закуска, лесна за приготвяне
Неговото име е Брад, и той е пристрастен. И е тостер. Брад е звездата на "Addicted Products", дизайнерски експеримент, отличен на Interaction Awards,...
Луксът всъщност се крие и в малките детайли. Оказва се, че най-елементарни продукти като телбодчета или кубчета лед също могат да са предназначени сам...