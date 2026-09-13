Прокуратурата поиска 6 г. затвор за Ториното
Софийската районна прокуратура (СРП) е склонна да води преговори за споразумение с тримата авери на Ивайло Борисов-Ториното, които пребиха семейство с...
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Софийската районна прокуратура (СРП) е склонна да води преговори за споразумение с тримата авери на Ивайло Борисов-Ториното, които пребиха семейство с...
Служителите на Ивайло Борисов-Ториното, когото барети, полицаи и данъчни погнаха след инцидента с боя на Околовръстното шосе, по документи не са охран...
Ивайло Борисов- Ториното е задържан при специализираната акция на МВР, организирана заради инцидента на Околовръстното преди две седмици. Това съобщи...