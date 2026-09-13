Експерт: Носете шалове в студ и мъгла (ВИДЕО)
"Фините прахови частици могат да са опасни, но няма как да ги избегнем, особено когато има мъгла. Затова е важно да кажем на хората да носят шалове, з...
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"Фините прахови частици могат да са опасни, но няма как да ги избегнем, особено когато има мъгла. Затова е важно да кажем на хората да носят шалове, з...
Бездомните хора в кризисните центрове ще получат топли дрехи. Това е част от акцията "Пакети топлина" на две организации - Градски номади" и "Дари лю...
Интересна благотворителна инициатива предприеха група млади хора тази нощ в центъра на София. На бул "Витоша" те облякоха дърветата в зимни якета. Иде...