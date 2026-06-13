Племенник на Синатра заживя в Пловдив
Том Синатра е сред най-търсените италиански китаристи и вече няколко пъти е правил концерти у нас. Племенникът на един от най-известните музиканти на...
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Том Синатра е сред най-търсените италиански китаристи и вече няколко пъти е правил концерти у нас. Племенникът на един от най-известните музиканти на...