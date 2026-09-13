Том Кийфър в София: 50% рок, 50% блус
"Жена ми Савана се възстановява след операция и затова не може сега да е с нас. Искате ли да й се обадим и да й попеем? Добре, набирам я! Бейби, микр...
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"Жена ми Савана се възстановява след операция и затова не може сега да е с нас. Искате ли да й се обадим и да й попеем? Добре, набирам я! Бейби, микр...
Вдигат барове в зала "Христо Ботев" преди концерта му в сряда Коктейли "Том Кийфър" и "Синдарела" ще очакват меломаните в зала "Христо Ботев" преди к...
Българската публика е страхотна, обещаваме ви велика нощ на 7 октомври, казва Том Кийфър Том Кийфър, фронтменът на супер яката банда "Синдарела", при...
Остават малко повече от три седмици до дългоочаквания концерт на Том Кийфър на 7 октомври в зала "Христо Ботев". Фронтменът на култовата "Синдарела" п...
Фронтменът на култовата група Cinderella - Том Кийфър, пристига у нас за един специален концерт. "На 7 октомври в зала „Христо Ботев", подкрепен от м...