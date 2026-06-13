АПИ определи къде и колко ще се плаща за тол такси
Предстои да бъдат публикувани за обществено обсъждане тарифите на тол таксите
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Предстои да бъдат публикувани за обществено обсъждане тарифите на тол таксите
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