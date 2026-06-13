Танев не иска закриване на помощните училища
Аз съм против помощните училища да бъдат закрити. Искам да видя как ще бъдат преструктурирани, за да бъдат по-функционални. Това заяви пред журналисти...
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Аз съм против помощните училища да бъдат закрити. Искам да видя как ще бъдат преструктурирани, за да бъдат по-функционални. Това заяви пред журналисти...