Караиванов: Жертва съм на мафията
Пловдив. Шефът на митницата в Свиленград, който бе задържан след получаване на подкупи, бил жертва на мафията. Това стана ясно от изказване на Тодор К...
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Пловдив. Шефът на митницата в Свиленград, който бе задържан след получаване на подкупи, бил жертва на мафията. Това стана ясно от изказване на Тодор К...